Van Gaal non cambia l’Olanda: “Proveremo cose nuove solo dopo la qualificazione”

Il CT Oranje esclude esperimenti di formazione nelle prossime uscite in programma

Louis van Gaal non ha intenzione di cambiare formazione nelle prossime uscite dell'Olanda. Il CT Oranje ha ricordato in conferenza stampa che quelle che attendono De Vrij e soci "non sono partite di allenamento, ma qualificazioni ai Mondiali. Quindi devo provare cose nuove lungo la strada. Spero che ci qualificheremo a novembre, poi avrò tempo, senza rischi, di provare nuove cose".