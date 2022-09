Al termine del match vinto in casa della Polonia, il ct dei Paesi Bassi Louis van Gaal si è detto contento della prestazione offerta dai suoi due esterni, Daley Blind e Denzel Dumfries. Elogi in particolare per l'esterno dell'Inter:"Denzel ha dato l'assist a Cody Gakpo per il vantaggio. È fantastico vederlo attaccare in quel modo, è stato un gol super. È così che voglio vederlo. Mi è piaciuto così tanto che sono saltato dalla panchina. Normalmente non lo faccio".