Nella lunga intervista esclusiva rilasciata a Voetbal International, Virgil van Dijk non ha fatto mistero che l'obiettivo della nazionale olandese sia provare a vincere il prossimo campionato Europeo. Il leader difensivo degli Orange, dopo aver spiegato di aver fiducia nella squadra, nonostante le recenti delusioni nei grandi tornei, si è concentrato su un giocatore in particolare, ovvero Memphis Depay, l'uomo che ha deciso Atletico Madrid-Inter: “Quando è in forma è incredibilmente importante per la squadra - ha detto il capitano del Liverpool - Lo ha dimostrato abbastanza spesso negli ultimi anni. Sono fiducioso che lo sia ancora. Ha messo in difficoltà l'Inter, Memphis può rendere le cose molto difficili per qualsiasi difensore al mondo”.