Van der Vaart: “Ajax, Pasveer non sta facendo male. Ma c’è bisogno di Onana”

Rafael van der Vaart difende Remko Pasveer, portiere dell'Ajax chiamato a sostituire André Onana, che però non ha del tutto convinto la tifoseria dei Lancieri. Parlando per Ziggo Sport, l'ex Real Madrid e Tottenham sottolinea l'impegno dell'estremo difensore che deve fare i conti con lo scomodo paragone: "Se sei abituato a Onana... Questo è il massimo possibile. Non si può dire che Pasveer abbia fatto molto male. Ha avuto problemi con quel pallone contro lo Sporting, ma anche Onana ha commesso un errore contro il Liverpool. Ho fiducia in Pasveer".