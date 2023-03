Edwin van der Sar, direttore generale dell'Ajax, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW a margine dell'executive board ECA di cui è vice-chairman. "Superlega? Per noi è chiaro dove stiamo andando, penso agli accordi con la UEFA e alla nuova Champions che inizierà nel 2024 - le sue parole -. La ridistribuzione sarà importante per tutti i club e penso che abbiamo fatto passi importanti per tutti, per assicurarci che il calcio non riguardi soltanto i campionati top 5, ma tutta Europa".