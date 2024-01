Presente ieri sugli spalti di San Siro per Milan-Sassuolo, Marco Van Basten ha parlato ai microfoni di Milan TV nel dopo partita esprimendo i suoi auspici per il club rossonero: "E' sempre bello tornare a Milano e farlo qui nella casa del mio Milan, è sempre un piacere vedere i rossoneri e ringrazio i tifosi per l'affetto che ricevo sempre ogni volta, ho un rapporto speciale con il Milam. Spero che la squadra possa fare bene, vincere lo Scudetto e fare meglio dell'Inter", ha affermato il Cigno di Utrecht.