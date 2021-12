Valdivia: “Vidal al Flamengo? Forse tra 5 anni. Non è facile lasciare l’Inter”

Il Mago a ESPN Brasil: "Arturo parla tanto, ha detto di voler giocare in 3-4 squadre. In Europa ha ancora tanto da dare"

Jorge Valdivia, ex compagno di Arturo Vidal nella nazionale cilena e al Colo-Colo, intervistato da ESPN Brasil ha parlato dell'eventualità di vedere il centrocampista dell'Inter indossare, un giorno, la maglia del Flamengo. Eventualità che per il Mago si prospetta di difficile concretizzazione: "Si presenta sempre con la maglia del Flamengo, dice che vuole giocare lì. Ma Arturo è uno che parla molto. Se vuole giocare, deve andare via dall'Inter ed è molto difficile. E poi ha detto anche che vuole giocare per l'America in Messico, per il Colo-Colo, per la squadra che gestisce qui in Cile. Quindi, ha tre o quattro squadre in cui dovrebbe giocare".