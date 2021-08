Valckx: “È un mercato all’ultimo respiro. Cessione di Lukaku smuoverà le acque”

Il calciomercato dell’estate 2021 passerà alla storia come uno dei meno movimentati di sempre? In tanti se lo chiedono, la conferma arriva anche dal tecnico del VVV-Venlo

Il mercato è bloccato? Quest'anno la stasi nei trasferimenti sta immobilizzando tante squadre. La pensa così anche Stan Valckx, tecnico del VVV-Venlo, che a Voetbal International fa il punto della situazione toccando diversi tasti interessanti: "Sembra essere un po' un un mercato dell'ultimo respiro. Anche Denzel Dumfries non è ancora andato via. Molti ragazzi in uscita non hanno ancora un nuovo club. Ci vuole un po' più del solito. Se si concretizzasse la cessione di Lukaku al Chelsea, allora credo che il mercato potrebbe iniziare a muoversi".