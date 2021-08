Valanga Basilea in Coppa di Svizzera: 7-0 allo Schonenwerd, Males in gol

Del ragazzo arrivato dall'Inter il gol del momentaneo 4-0 nella goleada della formazione di Rahmen

Tutto facile per il Basilea in Coppa di Svizzera: netto il successo della formazione di Patrick Rahmen contro i dilettanti dello Schonenwerd, travolti a domicilio col punteggio di 7-0. Trova la via del gol anche Darian Males, autore della rete del momentaneo 4-0