Davide Vaira, direttore sportivo del Modena, ospite della redazione della Gazzetta di Modena ha parlato del mercato del club gialloblu e in particolare dell'ultimo arrivo, il terzino Niccolò Corrado arrivato in prestito dalla Ternana: "Niccolò ha le caratteristiche che cercavamo, e si integra bene con Cotali. Lo conosco dai tempi della Primavera dell’Inter, e la scorsa estate ci avevamo fatto un pensierino, ma era in orbita Serie A. Non è stata una trattativa semplice perché in tanti lo volevano: arriva da noi in prestito secco.

È della Ternana ma l’Inter ha un diritto di recompra. Perciò, se del caso, faremo una chiacchierata coi nerazzurri".