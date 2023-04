"Non posso entrare nel merito del singolo impianto, ma faccio un discorso generale sull'impiantistica: c'è bisogno di una generazione di impianti. Noi ci siamo fermati agli anni '90, abbiamo costruito già negli anni '90 degli impianti di per sé obsoleti. Quindi, probabilmente, c'è bisogno di studiare quello che fanno gli altri e di adattare il modello stadio al contesto, perché lo stadio deve parlare alla comunità, e poi trovare la dimensione e investire". Questo è il parere del direttore di S&E Sustainability della UEFA, Michele Uva, a margine del dibattito "Calcio, soldi vs idee" presso l'Università Bocconi a Milano, a domanda su un giudizio sul progetto del nuovo stadio San Siro. Quanto alla possibile candidatura dell'Italia a Euro 2032, e se questa possa influire, Uva ribatte: ''Non c'è bisogno di una candidatura per costruire nuovi impianti".

Ma San Siro è un impianto obsoleto?

"Non posso rispondere".

Milano potrebbe avere due stadi o uno stadio basta?

"La tendenza è che ogni squadra ha il suo stadio. Se andate a Londra ci sono sette stadi moderni, nuovi e ogni squadra ha il suo. Se andate in qualsiasi altra città dove ci sono due squadre, ci sono due stadi".