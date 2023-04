Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Michele Uva , direttore del dipartimento sostenibilità dell'UEFA, autore del libro 'Soldi vs. Idee' dove avanza alcune proposte per il calcio del futuro, sottolinea come in Italia si stiano facendo molti passi avanti sul piano delle idee: "Al di là dei singoli risultati, noto come in una fase in cui ci sono meno soldi in Italia si sia cominciato a sviluppare le idee. Si è fatta di necessità virtù tornando a investire nei settori giovanili, come testimoniano le final four di Youth League raggiunte nelle ultime due edizioni. In generale, si inizia a fare programmazione, si punta sullo scouting, i top club cominciano ad avere una squadra femminile di alto livello. L’ingresso di investitori stranieri sta portando non solo risorse ma anche nuovi modelli di gestione. E poi tutte le società di prima fascia hanno in pancia il progetto del nuovo stadio".

Gli stadi nuovi, una questione sempre spinosa nel nostro Paese: "Siamo 20 anni indietro rispetto ai nostri competitor. Lo stadio è la casa della passione, un elemento essenziale considerato che al centro di una società sportiva ci sono i tifosi. Avere uno stadio efficiente che produca ricavi anziché costi diventa strategico anche per sviluppare i business collegati. Ormai il concetto di matchday è superato. Più uno stadio è smart, più diventa fonte di ricavo, più crea legami con la comunità di tifosi, più consente l’evoluzione del business di un club, oltre ad accrescerne la patrimonializzazione. Lo stadio smart deve incorporare tutte le tecnologie in grado di produrre valore. Anche in termini ambientali. Non si parla semplicemente di impatto zero ma di saldo positivo, di impianti che producano energia, che implementino l’economica circolare. E va sfatato un mito: non sono necessari i grandi eventi per creare una nuova generazione di stadi. Questo non deve essere un alibi per l’Italia. La Spagna, che non organizza un grande evento dal 1982 ma che rigenera gli impianti, ne è una testimonianza. Peraltro, non si tratta solo di mettere in piedi progetti faraonici, come quello del Tottenham. Anzi, è fondamentale la sostenibilità economico-finanziaria nella gestione, niente cattedrali nel deserto. Un caso che vale come best practice è quello dell’Espanyol, il cui stadio da 42mila posti è costato 60 milioni".