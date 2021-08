Uruguay, Vecino: “Caos Nazionali solo mediatico, l’Inter non mi ha detto nulla”

Il Mate parla al suo arrivo a Montevideo: "In Italia è tutto tranquillo"

Tra i primi giocatori "europei" a raggiungere Montevideo per rispondere alla chiamata del ct uruguaiano, Oscar Tabarez , Matias Vecino si è espresso così sul caos nazionali che sta coinvolgendo alcuni giocatori del vecchio continente: "E' più quello che è uscito sui media che quello che è successo all'interno dell' Inter, dal momento che nessuno ci ha impedito di partire né detto nulla in proposito. Poi, è vero, ho parlato con alcuni compagni di squadra perché iniziavano a sorgere dubbi, ma nessuno ha avuto grossi problemi, anche se Maxi (Gómez ndr) mi ha detto che in Spagna ne ha avuti, ma più che altro per la terza partita che fa perdere loro una giornata di campionato. Da parte dei club è comprensibile".

Tornando alla sua situazione personale, il Mate ha spiegato che in Italia la situazione riguardo alla pandemia non è così impegnativa: "Ti fai un tampone e rientri subito in squadra - dice il centrocampista -. Per noi è stato tutto talmente tranquillo che la società stessa ci ha fatto fare i test per farci viaggiare adesso".