Uruguay spalle al muro, Vecino: “Siamo obbligati a vincere contro la Bolivia”

L'interista in conferenza stampa: "Siamo a pari punti con due squadre e mancano poche partite alla fine, quindi questi punti sono fondamentali"

Comunque vada, il gruppo sarà sempre al fianco del ct Oscar Tabárez: "Inutile dire che siamo più che una cosa sola, tra squadra, staff tecnico e giocatori. Remiamo tutti nella stessa direzione e la verità è che non penso a cose negative come non fare punti, siamo concentrati a preparare bene la partita. Non basterà solo il coraggio, ci vogliono tante cose per affrontare una partita di calcio, bisogna pensare a cosa succede in campo, senza sprecare troppo tempo pensando all'altitudine. Sappiamo che è un fattore, ma siamo già andati lì in altre occasioni e abbiamo conquistato buoni risultati".