Uruguay, scelto il nuovo ct: Diego Alonso sarà l’erede di Tabarez

Sarà l'ex tecnico dell'Inter Miami il nuovo selezionatore della Celeste di Matias Vecino

La Federcalcio dell'Uruguay ha scelto l'uomo deputato a prendere le redini della Nazionale dopo i 15 anni di permanenza di Oscar Washington Tabarez: si tratta di Diego Alonso, ex tecnico dell'Inter Miami. Starà a lui portare Matias Vecino e compagni a strappare il pass per la qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar. Alonso vanta una lunga carriera da calciatore, in cui ha militato anche in Europa, in squadre importanti come Atletico Madrid e Valencia.