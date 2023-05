Intervistato da Tuttomercatoweb, l'ex direttore sportivo del Crotone Giuseppe Ursino ha parlato anche dell'Inter, a sua detta squadra "forte, mi è parso strano che avesse tutti quei punti di distacco dal Napoli. Individualmente è più forte anche degli azzurri, poi Giuntoli e Spalletti sono stati bravi a creare qualcosa di straordinario".

L’Inter sfiderà il Manchester City.

"Dovrà giocarsela, fino in fondo. Sul piano fisico l’Inter sta bene".

A questo punto appare superfluo parlare della conferma di Inzaghi, sembra scontata.

"Come si fa a non confermarlo? È in finale in due competizioni. Ma all’Inter sono tutti bravi: Marotta, Ausilio e Baccin in primis".