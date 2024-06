Di cognome fa Milan, ma il suo cartellino è nelle mani dell'Inter. E ora, per lui, si fa avanti un club di Serie C: Matteo Milan, portiere classe 2006 di proprietà dei nerazzurri, dopo l'ultima stagione al Sangiuliano City in Serie D è finito sul taccuino della Pro Vercelli del nuovo allenatore Paolo Cannavaro. Lo riferisce TuttoC.com.