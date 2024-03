Javier Zanetti domenica sarà presente sugli spalti dello stadio Fresina di Sant'Agata di Militello per assistere alla sfida tra la squadra di casa di mister Facciolo e il Siracusa, valida per la 32esima giornata del girone I di Serie D.

"Un ospite speciale per il match di domenica tra Città di Sant’Agata e Siracusa Calcio 1924. Avremo il piacere, grazie al nostro presidente Vincenzo Fazio, di accogliere al Fresina il vice presidente e bandiera dell’Inter Javier Zanetti, che sarà con noi per un saluto poco prima del fischio d’inizio. Un motivo in più per non mancare”, l'annuncio del club Città di Sant’Agata sui propri canali social. In un noto locale di Sant’Agata Militello è in programma anche un pranzo di beneficenza con il ricavato da destinare alla Fondazione Pupi.

Zanetti, impegnato in tour tra Calabria e Sicilia, questo pomeriggio invece sarà di scena a Rende, presso l’Aula Magna dell’Università della Calabria, per un incontro-dibattito sul tema “Sport, amicizia e solidarietà”.