Oggi in 'trasferta', l'Inter scenderà comunque in campo con la classica divisa nerazzurra per sfidare nel derby i cugini del Milan, per l'occasione padroni di casa. Ecco come si presenta lo spogliatoio dei nerazzurri a un'ora e mezza dalla sfida valida per al 23esima giornata di Serie A: tra le maglie appese anche la 59 di Nicola Zalewski, ultimo arrivato della rosa di Simone Inzaghi.