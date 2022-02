Un milione di firme contro la Super League: è l’iniziativa ‘Win On The Pitch’

Gli organizzatori chiedono un pronunciamento della Commissione europea

Una raccolta di firme contro la Super League e a favore di un pronunciamento della Commissione Ue. È l’iniziativa di un gruppo di cittadini europei dal titolo 'Win It On The Pitch (Vincere sul campo)'. La Commissione ha registrato l’iniziativa e adesso gli organizzatori hanno sei mesi per avviare la raccolta delle firme. Se entro un anno l’iniziativa riesce a raccogliere un milione di dichiarazioni di sostegno in almeno sette Stati membri, la Commissione dovrà reagire e decidere se dare o meno seguito alla richiesta, giustificando comunque la decisione.