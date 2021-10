Un libro per celebrare i 50 anni… della lattina di Boninsegna a Bökelberg

Tre appartenenti al dipartimento media del Gladbach ricostruiscono i fatti di quella serata di Coppa dei Campioni

Il 20 ottobre 1971, il Borussia Mönchengladbach vinse con un clamoroso 7-1 contro l'Inter in Coppa dei Campioni. Poco tempo dopo, però, la partita fu annullata dalla UEFA, a causa del famoso lancio della lattina che colpì l'attaccante nerazzurro RobertoBoninsegna, per il quale i nerazzurri chiesero e ottennero la ripetizione dell'incontro. Per il 50° anniversario dell'episodio, la casa editrice 'Die Werkstatt' ha pubblicato un libro celebrativo di quell'evento.