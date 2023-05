Non sarà un inedito assoluto per Simone Inzaghi un derby di ritorno da affrontare dopo aver vinto 2-0 all'andata: era già successo ai tempi della Lazio in occasione della semifinale di Coppa Italia contro la Roma della stagione 2016-2017. Marco Parolo, all'epoca centrocampista biancoceleste oggi opinionista di DAZN, racconta cosa fece l'attuale tecnico nerazzurro per preparare la partita: "Hai sempre il sentore che se non inizi bene rischi di non farcela. Noi abbiamo trovato il gol del vantaggio dopo un quarto d'ora, che già mise a posto la situazione vigendo ancora la regola dei gol in trasferta. C'è comunque il rischio di sentirti sicuro scendendo in campo, ma poi capita quell'episodio negativo che ti fa salire la paura.

Cosa diceva nello spogliatoio? Inzaghi l'ha messa sul fatto di fare qualcosa di storico. Punta molto sull'aspetto della storia, del fare qualcosa che rimane nel tempo. E questo carica di più rispetto agli aspetti tattici. Lì ricordo fu molto chiaro".