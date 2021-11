Un anno al Mondiale, Infantino: “Il Qatar si prepara ad accogliere il mondo”

Il presidente della FIFA: "Questo paese vuole fare dei miglioramenti, specie sul tema dei diritti dei lavoratori"

A un anno esatto dal calcio d'inizio del Mondiale in Qatar, Gianni Infantino, presidente della FIFA, in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale invita tutti i tifosi al grande evento: "Ci divertiremo a stare tutti insieme in un unico posto. I tifosi potranno godere di un calcio di prima classe in otto stadi all'avanguardia. Non vediamo l'ora di avere l'opportunità di riunire persone di diversa estrazione. Quello che vedo qui è un Paese che si prepara ad accogliere il mondo intero e ogni tifoso, ma sta anche cercando di fare dei miglioramenti dove sono necessari e lo vuole fare in molti settori diversi, in particolare in relazione ai diritti umani e ai lavoratori".