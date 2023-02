Nella ripresa ancora merengues in gol con Benzema e Valverde, mentre Vietto accorcia ancora. Al 69’ il 5-2 di Vinicius, mentre dieci minuti più tardi ancora Vietto prova a riportare in partita i sauditi, senza risultato. Quinto trionfo nella competizione per il Real Madrid (ottavo se si conta anche la vecchia denominazione come Coppa Intercontinentale).