Un 2021 d’oro per Socios.com: oltre 100 partnership in tutto il mondo

Oltre all'Inter in Italia la piattaforma conta legami con altri club di A

Il 2021 è stato un anno da incorniciare per Socios.com, main sponsor dell'Inter visibile sulla divisa della squadra nerazzurra. La piattaforma di engagement che si occupa di lanciare Fan Token associati a club di calcio o ad altre società che appartengono al mondo dello sport ha infatti sfondato il muro delle 100 partnership in tutto il mondo, non solo in Italia dove conta anche legami con Milan, Juventus, Roma, Napoli, Bologna, oltre che alla Nazionale azzurra.