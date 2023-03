Nella splendida cornice dell'Allianz Arena in occasione della super-sfida tra Bayern Monaco e PSG, ha fatto capolino nella curva bavarese uno striscione particolare. Il motivo? I tifosi tedeschi hanno attaccato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: "No to bans of fans Piantedosi uomo di mer*a", ovvero "No ai divieti ai tifosi…". Un attacco frontale dunque al ministro del governo Meloni, dopo i divieti per i tifosi dell'Eintracht ad assistere alla sfida contro il Napoli al Maradona.