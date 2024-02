Penultimo allenamento prima della Salernitana quello svolto oggi dall'Inter di Simone Inzaghi, riunitasi come di consueto nel centro sportivo di Appiano Gentile per la preparazione del match contro il club granata che arriva a San Siro dopo il recente cambio in panchina. Faccia a faccia tra prima e ultima in classifica, impegno non indifferente per gli ospiti e per il tecnico Fabio Liverani, subentrato a Pippo Inzaghi, che dovrà esordire contro la capolista. Di seguito le foto della sessione odierna dei nerazzurri che questa sera resteranno in ritiro alla Pinetina e domattina svolgeranno l'ultimo training della rifinitura.