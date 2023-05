Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, può gioire vedendo tre allenatori italiani in semifinale di Champions e un quarto che ha lavorato in Italia da calciatore, come Guardiola. "Gli allenatori italiani sono di buon livello e lo stanno dimostrando anche De Zerbi, Rossi e gli altri all'estero. Siamo contenti perché il tirocinio dei nostri campionati forma tantissimo sul piano tattico. Che poi gli altri siano più bravi nel gestire l'immagine, nella comunicazione, questo può anche darsi. Sul piano tattico siamo a un ottimo livello, lo dimostrano i giovani ma anche quelli come Ancelotti - risponde Ulivieri a Radio Anch'io Lo Sport - L'Inter? Ha sofferto per la condizione degli attaccanti, ora che hanno trovato la forma sono una squadra forte. Il Milan credo abbia gestito tutto in vista delle semifinali. Sarà una grande partita".

Si parla anche delle veementi proteste che si vedono ormai ad ogni partita, provenienti dalla partita. "Durante la partita c'è un carico di tensione. Io parlo perché peccati ne ho fatti tanti. Oggi non sono in panchina e posso consigliare meglio. Ci siamo consigliati con gli allenatori lo scorso anno ma è stata un'annata particolare. Le tensioni sono più alte. In questo c'era un modello ed era Liedholm, ma sono cambiati i tempi. Spero in un'inversione di tendenza. Troppa gente in panchina? C'è il preparatore atletico che fa fare riscaldamento, quello dei portieri, il tecnico in seconda... Probabilmente sono tanti ma ci vogliono. Il problema è accordarsi tra tutti e far capire che questa non è la strada".

Ulivieri torna anche sullo scontro con Mourinho. "Pochi giorni prima avevo segnalato il suo gesto per difendere Stankovic come positivo. Questo fa capire che da parte mia non c'è l'ho con Mourinho. Ci mancherebbe. Siamo anche andati a consegnargli la Panchina d'Oro a Roma. La sua uscita non ci era piaciuta perché voleva dire creare un ambiente peggiore. Lui ha risposto, credo di aver fatto un comunicato 'morbido', di chiarimento. Non lo conosco direttamente ma lo conosco per aver chiesto di lui ai suoi giocatori che sono venuti a fare il corso, come Materazzi o Cambiasso. Tutti me ne hanno parlato in termini eccezionali".