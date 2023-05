Il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri, presente a Bologna per il premio Bulgarelli, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti dell'attualità del calcio italiano, con parentesi anche sull'Euroderby di domani: "Se pensiamo a 20 giorni fa quando il Milan buttò fuori il Napoli sembrava un'impresa possibile. Ora il Milan sembra sgonfio. L'Inter era in difficoltà ma perché i due attaccanti non si muovevano, ora che sono tornati l'Inter va bene".