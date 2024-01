Adesso è ufficiale: Walter Zenga torna in panchina. L'ex portiere nerazzurro allenerà negli Emirati Arabi Uniti la squadra degli Emirates Club, formazione nella quale militano gli ex nazionali spagnoli anche Iniesta e Alcacer. Contratto fino al 30 giugno 2025 per l'ex Uomo Ragno nerazzurro.

"Prometto di dare tutto ciò che ho e di impiegare le mie energie, il mio team di lavoro e la mia esperienza per aiutare la squadra a crescere e migliorare. Incontrerò i giocatori dopo aver visto alcune partite. Quello che conta è la loro risposta, voglio infondere i principi dello spirito di squadra e del gioco di squadra. Spero anche nel sostegno dei tifosi durante la prossima fase, che richiede l'unione di tutti", ha detto Zenga dopo l'annuncio.