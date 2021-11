UFFICIALE – Tottenham, esonerato Nuno Espírito Santo. Sky: si spinge per Conte

Il comunicato degli Spurs: ""A tempo debito seguirà un ulteriore aggiornamento sull'allenatore"

Il 3-0 subito a Old Trafford contro il Manchester United di sabato scorso è risultato fatale a Nuno Espírito Santo, che da oggi non è più il manager del Tottenham . "Il Club può oggi annunciare che Nuno Espírito Santo e il suo staff tecnico Ian Cathro, Rui Barbosa e Antonio Dias sono stati sollevati dai loro incarichi", si legge nella nota ufficiale pubblicata dagli Spurs.

Fabio Paratici, amministratore delegato, ha dichiarato: "So quanto Nuno e il suo staff tecnico volevano avere successo e mi dispiace che abbiamo dovuto prendere questa decisione. Nuno è un vero gentiluomo e sarà sempre il benvenuto qui. Vorremmo ringraziare lui e il suo staff tecnico e augurargli ogni bene per il futuro".

"A tempo debito seguirà un ulteriore aggiornamento sull'allenatore", la chiosa del comunicato. In Italia, in particolare Gianluca Di Marzio di Sky Sport, parla di Antonio Conte come probabile successore. "Si stanno limando gli ultimi dettagli. Già oggi Conte potrebbe essere a Londra per chiudere la trattativa", riferisce l'esperto di mercato.