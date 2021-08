UFFICIALE – Socios.com si espande ancora: l’Everton lancia il Fan Token

I tifosi dei Toffees potranno partecipare ad alcune decisioni del club tramite sondaggi interattivi

"Con Socios.com, lanceremo i Fan Token he forniranno ai tifosi di tutto il mondo l’opportunità di interagire con il club in un modo nuovo ed entusiasmante, inclusa la partecipazione a sondaggi sulle iniziative dell’Everton -. le parole di Alan McTavish, direttore commerciale del club -. Socios.com è il leader riconosciuto per la blockchain nel settore dello sport e l’introduzione di un Fan Token è un’entusiasmante opportunità che dimostra ancora una volta l’impegno del club a connettersi con la nostra fan base globale".