Il Siviglia ha comunicato sul proprio sito ufficiale la risoluzione del contratto col centrocampista brasiliano Fernando Reges, che lascia quindi il Nervion dopo quattro stagioni e mezza. L'ex centrocampista di Porto, Manchester City e Galatasaray, si legge nella nota, ha deciso di interrompere il proprio accordo col club andaluso, che scadeva nel giugno 2024, per ragioni di tipo personale, al fine di poter tornare nella sua patria. La sua partenza apre le porte all'arrivo dall'Inter di Lucien Agoumé, per il quale, come riferito ieri, l'accordo tra club per il prestito è praticamente cosa fatta.