Dopo i provvedimenti della Federcalcio spagnola e dopo la sospensione, in via precauzionale per 90 giorni, dall'incarico di presidente della Federcalcio spagnola e vicepresidente del Comitato Esecutivo dell'Uefa, inflitti a Luis Rubiales a seguito del bacio non consensuale dato alla calciatrice Jenni Hermoso durante i festeggiamenti per la vittoria della Spagna al Mondiale Femminile, sono arrivate le decisioni della Commissione Disciplinare della FIFA. L’ex numero uno del calcio spagnolo, accusato di aver violato l'articolo 13 del Codice di Diciplina FIFA, è stato sanzionato con una squalifica dalla durata di tre anni da ogni attività legata al calcio a livello nazionale e internazionale per tre anni. Ora l’ex presidente della Federcalcio spagnola ha 10 giorni di tempo "per richiedere le motivazioni di questa sentenza, che, se richieste, saranno successivamente pubblicata sul sito ufficiale della FIFA nella sezione dedicata.

La decisione resta soggetta a possibile ricorso dinanzi alla Commissione d’Appello della FIFA".