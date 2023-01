Nuovo movimento per un prodotto del settore giovanile nerazzurro: si tratta del difensore Alessandro Silvestro, classe 2002, che dopo la prima parte di stagione nella Pro Vercelli passa all'Aquila Montevarchi, formazione del girone B della Serie C. Il club toscano ne dà annuncio sul proprio sito Internet: Silvestro, che secondo il comunicato può giocare in una difesa a 4 oppure esterno di centrocampo, arriva a titolo temporaneo in rossoblu.