UFFICIALE – La Fiorentina si aggiudica la corsa al talento del 2005 Spaggiari

I gialloblu emiliani comunicano la cessione in prestito alla Viola dell'attaccante. Il ds Vaira: "Merita questa opportunità"

Piaceva a diversi club italiani, tra cui l'Inter; ma alla fine, è la Fiorentina a mettere le mani su Riccardo Spaggiari, interessante attaccante classe 2005 del Modena. Il club emiliano ha infatti ufficializzato la cessione in prestito per 18 mesi al club viola che detiene anche il diritto di riscatto. A corredo arrivano le parole del ds dei Canarini, Davide Vaira: "Siamo contenti che un prodotto del nostro settore giovanile ed un ragazzo di Modena possa andare alla Fiorentina con cui abbiamo ottimi rapporti dopo l’affare Ponsi della scorsa estate. Questo è un premio al lavoro che stanno facendo Mauro Melotti e tutto il suo staff. E’ una bella opportunità per Riccardo e se la merita".