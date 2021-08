UFFICIALE – Inter, Squizzato ceduto in prestito alla Juve Stabia

Altra operazione in sinergia tra i nerazzurri e le Vespe dopo Pozzer

Altra operazione in sinergia tra Inter e Juve Stabia: dopo aver ceduto a titolo definitivo il portiere Giacomo Pozzer, i nerazzurri hanno prestato alle Vespe Niccolò Squizzato, centrocampista classe 2002. "Sono contento di essere alla Juve Stabia, in una piazza così prestigiosa e non vedo l’ora di esordire allo stadio Romeo Menti. Mi metto a disposizione del mister e dei compagni, ho voglia di fare bene in questa stagione", le parole del ragazzo subito dopo l'annuncio ufficiale.