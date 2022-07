Niccolò Squizzato è pronto a vivere una nuova esperienza in Serie C. Il centrocampista cresciuto nell’ Inter , come anticipato nelle scorse ore , passa infatti in prestito al Renate , club del brianzolo dove il classe 2002 potrà continuare il proprio percorso di crescita. Di seguito il comunicato delle pantere :

"La società A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver ottenuto a titolo temporaneo dall’F.C. Internazionale Milano il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Squizzato. Nato a Gallarate il 7 gennaio 2002, è un centrocampista centrale che coniuga fisicità, qualità e visione di gioco. Dopo l’intera trafila nel vivaio nerazzurro, con cui conquista anche uno Scudetto ed una Supercoppa Under 17, nel corso della stagione ’21/22 debutta in Serie C con la Juve Stabia, con cui totalizza 12 presenze in campionato. A Niccolò, che resterà in nerazzurro fino al 30 giugno 2023, va il nostro caloroso benvenuto e un sentito in bocca al lupo per questa seconda esperienza in Serie C".