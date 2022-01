UFFICIALE – Inter, Persyn lascia il Bruges: prestito al Westerlo fino a giugno

Il classe 2002 riparte dalla seconda divisione belga

Tybo Persyn giocherà fino a giugno al Westerlo, club della Tweede klasse, la seconda divisione belga. Il laterale destro classe 2002 di proprietà dell'Inter, che in estate era stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Bruges, questa mattina è stato ufficializzato come nuovo giocatore dei gialloblu: indosserà la numero 77. "Il talentuoso esterno non è riuscito ad avere continuità a Blauw-Zwart a causa di un fastidioso infortunio e perla forte concorrenza. Ora cercherà spazio al Westerlo, buona fortuna Tibo!" il messaggio del Bruges.