UFFICIALE – Inter, Gravillon in prestito al Reims: “Non ci ho pensato due volte”

Il difensore centrale francese giocherà in Ligue 1 anche la prossima stagione

"Il primo contatto che ho avuto col Reims è stato molto importante per me, ho sentito subito che il club mi voleva - ha commentato il giocatore dopo la firma -. Non ci ho pensato due volte . So che la Ligue 1 è un campionato complicato ma è anche quello che mi motiva. Spero di fare del mio meglio".

Nella scheda di presentazione realizzata da Les rouges et blancs si ricorda anche il passato di successo del giocatore nella cantera nerazzurra: "Eravamo euforici per lo scudetto Primavera che il club non vinceva da dieci anni: è stato un momento decisivo per me, una delle mie prime grandi emozioni in carriera".