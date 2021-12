UFFICIALE – Inter e Moncler insieme per i prossimi tre anni

La nota ufficiale che annuncia l'avvio della collaborazione

Come annunciato alcune settimane fa da Alessandro Antonello, l'Inter ufficializza una nuova collaborazione di tre anni con Moncler come Official Formal Wear Partner. "La collaborazione - si legge nel comunicato del club nerazzurro - riflette la missione di Moncler di spingersi oltre gli orizzonti del lusso e della moda per esplorare nuovi linguaggi e nuovi scenari, creando un legame vibrante tra due marchi iconici che considerano Milano come la loro casa. Moncler vestirà la prima squadra dell'Inter, l’allenatore Simone Inzaghi e la dirigenza del club per gli impegni formali della stagione 2021-22, con una collezione di 15 capi e accessori nei colori simbolo dei Nerazzurri".