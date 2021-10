UFFICIALE – Il Newcastle venduto a PIF. E già si parla di Conte per la panchina

Il fondo sovrano dell'Arabia Saudita ha acquistato il club del nord dell'Inghilterra che si prepara a diventare una realtà del calcio mondiale

Secondo fonti inglesi, il passaggio dall'ormai ex proprietario Ashley, in carica da 14 anni, ai sauditi è costato circa 300 milioni di sterline. I Magpies diventano così uno dei club più ricchi al mondo, se non il più ricco, visto il patrimonio di 320 miliardi di sterline. Il Fondo per gli investimenti pubblici dell'Arabia Saudita deterrà l'80% del club del nord dell'Inghilterra, con i fratelli Reuben e la finanziera Amanda Staveley che prenderanno il 10% ciascuno. Ovviamente, non cessano le polemiche per l'ingresso in Premier del principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman, presidente di PIF, implicato nell'omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi nel 2018.