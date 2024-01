La CBF, la Federcalcio brasiliana, ha ufficializzato l'esonero di Fernando Diniz dall'incarico di commissario tecnico della Seleçao, ruolo che ricopriva part time visto che Diniz guida il Fluminense vincitore della Copa Libertadores.

Diniz, nelle intenzioni della Federcalcio locale, avrebbe dovuto traghettare i verdeoro prima dell'arrivo di Carlo Ancelotti, che però ha rinnovato con il Real Madrid.



Così ora il presidente della CBF Ednaldo Rodrigues, tornato al suo posto dopo la decisione di un tribunale ordinario dopo che un'altra Corte lo aveva destituito per dei presunti brogli, ha preso la decisione di esonerare Diniz e, secondo quanto riferiscono i media locali, dopo il no di José Mourinho, numero 2 dopo Ancelotti nella sua lista personale di tecnici, ora punta su Dorival Junior, al momento al Sao Paulo: servirà pagare una clausola rescissoria pari a tre mesi di stipendio per strapparlo al Tricolor.