UFFICIALE – Il BMG è già oltre Ginter: annunciato Friedrich

Il club tedesco ha annunciato l'arrivo del difensore di 26 anni

Il Borussia Mönchengladbach si proietta già al futuro e si assicura un difensore che, sulla carta, dovrà essere il titolare al posto di Matthias Ginter, profilo in uscita a parametro zero e che interessa molto anche l'Inter. Il club tedesco, proprio oggi pomeriggio, ha ufficializzato l'acquisto di Marvin Friedrich, centrale di 26 anni in arrivo dall'Union Berlino.