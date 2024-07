Dopo i saluti rivolti ad Audero e Cuadrado, l'Inter saluta anche Davy Klaassen. Anche l'olandese dice addio ai nerazzurri al termine di una stagione: "Il centrocampista, arrivato nell’estate 2023, ha conquistato lo Scudetto numero 20 della storia nerazzurra dando il suo contributo nella fantastica stagione appena conclusa. 18 le presenze totali: 13 in Serie A, 1 in Coppa Italia, 4 in Champions League" si legge su Inter.it. "A Klaassen, campione d’Italia in nerazzurro e vincitore della Supercoppa Italiana, vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista.

Grazie, Davy!".