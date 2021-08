UFFICIALE – Crotone, altra operazione con l’Inter: Schirò a titolo definitivo

L'ex capitano della Primavera nerazzurra raggiunge in Calabria l'ex compagno Mulattieri

Si rinnova l'asse di mercato tra Inter e Crotone dopo il passaggio di Samuele Mulattieri in prestito agli Squali: l'attaccante classe 2000 verrà raggiunto in Calabria dal centrocampista Thomas Schirò, ex capitano della Primavera nerazzurra, l'anno scorso alla Carrarese, che si trasferisce alla corte di Francesco Modesto a titolo definitivo. Per lui un contratto triennale.