UFFICIALE – Atalanta-Villareal si recupera domani alle 19

La copiosa neve caduta su Bergamo ha reso impraticabile il Gewiss Stadium. Così la gara tra Atalanta e Villareal, appuntamento cruciale per determinare l'ultima squadra a qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League, è stata rinviata a domani. Quando sembrava che l'orario indicato fosse quello delle 16:30, è arrivata una marcia indietro dell'UEFA, che ha fissato il fischio d'avvio per le 19:00. Alla Dea serve sconfiggere il "sottomarino giallo" per inserirsi nel lotto delle migliori sedici d'Europa.