Carlo Pacifici è il nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri. L'elezione è avvenuta quest'oggi: Pacifici, dirigente della sezione arbitrale di Roma 1, ha ottenuto nell'elezione odierna 260 voti, a fronte di 50 schede bianche dai 310 delegati che hanno espresso il voto. Vicepresidente è stato eletto Alberto Zaroli . Pacifici succede ad Alfredo Trentalange, costretto alle dimissioni lo scorso 18 dicembre in seguito al caso legato all'arresto dell'ex procuratore capo degli arbitri, Rosario D'Onofrio , per traffico di droga internazionale.

Dopo una carriera di arbitro in Serie A nella seconda metà degli anni '90, Pacifici è stato vicecommissario Can D (1995-1997), poi presidente del Cra Lazio (2006-2009), commissario Cai (2009-2013), e commissario Can D (2013-2017). Dal marzo 2021 era componente del Comitato Nazionale Aia.