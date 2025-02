Serata di fatiche per l’Ajax che dopo, il 2-0 dell’andata in casa del Saint-Gilloise, prende gol al 16esimo da Mac Allister, rimane in inferiorità numerica per clamorosa ingenuità dell’ex Inter, Klaassen, che para letteralmente un pallone e rimedia un rosso diretto, e va in doppio svantaggio al 28esimo del primo tempo. Al 90esimo i belgi conducono il risultato per 2-0 e si va ai supplementari. Al 93esimo i padroni di casa accorciano le distanze con Taylor dal dischetto, gol che basta ai lancieri per ottenere la qualificazione agli ottavi di Europa League: belgi out.



Finisce ai supplementari anche la partita di Conference League tra Shamrock Rovers e Molde, con i norvegesi che sbloccano il risultato nei primi dieci minuti di gara, trovando un gol che riapre le speranze per la qualificazione. Qualificazione alla fine agguantata dal Molde ai rigori. Di seguito il resto dei risultati di Conference League.



APOEL-Celie 0-2, si qualifica il Celje

Jagiellonia-TSC 3-1, si qualifica il Jagiellonia

Panathinaikos-Vikingur Reykjavik 2-0, si qualifica il Panathinaikos