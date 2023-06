Fino alle ore 18 di oggi, a Nyon, si terrà la riunione del Comitato Esecutivo della UEFA. In agenda alcune decisioni importanti, a partire dalla scelta delle sedi per l'edizione 2024 e 2025 delle finali di UEFA Conference League, oltre al nuovo format per la Youth League.

Questo il programma completo:

- Selezione delle sedi delle finali di UEFA Europa Conference League 2024 e 2025, della Finale UEFA Women’s Champions League 2025 e della fase finale Campionati Europei UEFA Under 19 Femminili 2025

- Modifiche al Regolamento UEFA sulle Licenze per Club e sulla Sostenibilità Finanziaria

- Procedura di sorteggio per gli spareggi e la fase finale di UEFA EURO 2024

- Coppa del Mondo FIFA 2026 - Format delle Qualificazioni Europee - Raccomandazioni alla FIFA

- Quadro degli standard minimi UEFA per le squadre nazionali femminili

- UEFA Youth League - Format e lista di accesso dal 2024/25 in poi

- Programma Osservatori Strutture Permanenti - aggiornamento